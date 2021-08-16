Son dakika gündem: Savaş mağduru Bayırbucak Türkmeni ailelere psikolojik destek sağlandı - Son Dakika

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Rahmet İnsani Yardım Derneği tarafından Bayırbucak Türkmeni 190 aileye psikolojik destek verildi.

Rahmet İnsani Yardım Derneği'nin Siraç Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Yayladağı Şubesi işbirliğiyle yetim ve ailesini kaybetmiş Bayırbucak Türkmenleri için başlattığı psikolojik destek programı tamamlandı.

Beş gönüllü Türk psikolog tarafından yaklaşık 1,5 yıl süren programda 190 savaş mağduru aileye psikolojik destek verildi.

Dernek Başkanı Hakan Erdem, ilçedeki bir mesire alanında gerçekleşen kapanış programındaki konuşmasında, Suriye'deki savaşın başından bu yana ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Dernek olarak çalışmalarını daha çok diğer yardım kuruluşlarınca ele alınmayan alanlarda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Hakan Erdem, şunları kaydetti:

"Derneğimiz savaş mağdurlarına psikolojik destek gibi önemli sorunu gidermeye yönelik örnek bir çalışma yaptı. İnanıyorum ki diğer kuruluşlarımız da bundan sonra bu alanda da çalışmalar ortaya koyacaktır. Psikologlarımızın önerisiyle tedavi gören mağdurları moral bulup kendi başlarına ayakta durabilecekleri faaliyet alanlarıyla buluşturduk. Bu doğrultuda onları, Yayladağı'nda bulunan atıl arazileri kiralayarak çilek tarlası ve mantar üretimi projesi yürüten bir yardım kuruluşumuzun çalışmasına kattık. Çilek ve mantar üretiminde çalıştılar. Bağışçılarımızı da yıl içerisinde buraya getirerek sorunları ve çözüme yönelik çalışmaları yakından müşahede etmelerini sağlıyoruz. He ne kadar buradaki ailelerin sorunlarını çözmek için gelsek de aslında biz kendi dertlerimize da çare bulmuş oluyoruz. Gündelik hayatta ufak tefek şeyleri sorun ettiğimizi, aslında şükredecek bir hayatımızın olduğunu anlıyoruz."

Programa gönüllü destek veren psikologlara ve Siraç Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'ne minnettar olduklarını söyleyen Erdem, aynı programı Osmaniye'deki savaş mağduru aileler için de yapmayı planladıklarını kaydetti.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda, emeği geçenlere plaket verildi.

Programdan faydalanan yetim çocuklar da dernek yöneticileri ve psikologlarına teşekkür etti.