Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mevcut krizleri şiddetlendirdiğini belirtti - Son Dakika
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Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mevcut krizleri şiddetlendirdiğini belirtti

14.10.2022 18:34

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene'nin toplantı salonuna girişleri Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un açıklamaları Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene'nin açıklamaları İkilinin basın toplantısı sonu gazetecilere poz vermesi...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene'nin toplantı salonuna girişleri

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un açıklamaları

Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene'nin açıklamaları

İkilinin basın toplantısı sonu gazetecilere poz vermesi Scholz, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın mevcut krizleri şiddetlendirdiğini belirtti

BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın, mevcut krizleri şiddetlendirdiğini söyledi.

Scholz, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Moğolistan ile hukuk devleti ve demokrasi gibi önemli değerli paylaştıklarını söyleyen Scholz, Ukrayna'daki savaşın sadece Avrupa'da değil tüm dünyada uluslararası düzeni tehdit ettiğini, bundan dolayı uluslararası hukukun ihlal edilmesine kararlılıkla karşı çıktıklarını ifade etti.

Başbakan Scholz, Birleşmiş Milletlerde (BM) kısa süre önce 143 ülkenin Rusya'yı kınadığına işaret ederek, "Putin'in, Ukrayna'nın bazı bölgelerini zorla ele geçirme girişimi kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dünya genelinde gıda ve enerjide fiyatların yükselmesine, enflasyona ve borçlanmaya sebep olduğunu aktaran Scholz, savaşın "mevcut krizleri şiddetlendirdiğini" kaydetti.

Scholz, Rusya ile Çin arasında bulunan Moğolistan'ın siyasi açıdan zor bir bölgede bulunduğunu ifade ederek "Almanya, Moğolistan'ı desteklemek istiyor." dedi.

Moğolistan ile iş birliğini derinleştireceklerini ve genişleteceklerini, bunun iki ülke için stratejik öneme sahip olduğunu belirten Scholz, gelecek yıl Moğolistan ile yüksek düzeyli istişare toplantısı düzenleyerek gelecekte iş birliği için ağırlık verecekleri konuları belirleyeceklerini ifade etti.

Almanya'nın belirli ülkelerle özellikle stratejik hammadde kaynakları söz konusu olduğunda bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini söyleyen Scholz, "Çeşitlendirme stratejimizde, Moğolistan, birçok hammadde kaynakları konusunda önemli bir ortak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene de ülkesinin, Almanya ile sadece siyasi alanda değil, kültürel alanda da iş birliği yapmayı hedeflediğini söyledi.

Oyun-Erdene, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın uzun sürmemesi ve nükleer savaşa everilmemesi gerektiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Moğolistan, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mevcut krizleri şiddetlendirdiğini belirtti - Son Dakika

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