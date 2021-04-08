ŞEHİT Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop, "104 Emekli Amirallere sesleniyoruz. Sakın bu saatten sonra geri vites yapmaya kalkmayın" dedi.

Eyüpsultan'da bulunan Şehit Aileleri Yardımlaşma Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği'nde düzenlenen basın toplantısına şehit aileleri sorunlarını dile getirmek için katıldı. Basın açıklaması yapan Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop bazı emekli amirallerin bildiri açıklamasına ilişkin, "4 maddelik basın toplantımızın en önemli başlığı 104 emekli amiralin bir gece yarısı geçmiş karanlık tarihlere özenerek, aba altından sopa gösterircesine yapmış oldukları akıllara durgunluk verecek açıklamalarını, üniformasını giydiği ekmeğini yediği ve yemeye devam ettiği devletine, sırf uzun adam olmasın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmasın da kim olursa olsun dercesine kin ve nefret kusmaları olarak görüyor, Şehit Aileleri ve Dernek Genel Merkezi olarak kınıyoruz. Yok hükmünde sayıyoruz" diye konuştu.

Selvitop sözlerini şöyle sürdürdü; "Sizler ve sizin gibiler yüzünden şanlı ordumuzun mensuplarına şüphe ile bakar hale geldik. Daha dün yaşanmış gibi aklımızda olan 15 Temmuz travmasını atlatamamışken, acılarımız kor gibi göğe yükselmiş benim askerim, benim polisim dediklerimiz, sözüm ona vatan haini olarak karşımıza çıkmışken bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Bu nasıl bir cüret" dedi. "104 emekli amirallere sesleniyoruz" diyen Selvitop, sözlerine şöyle devam etti: "Sakın bu saatten sonra geri vites yapmaya kalkmayın. Bu dernek 1999 yılında kuruldu. Şehit ailelerimizin mağduriyetinin altında da sizin ve sizin gibi düşünenlerin imzasının olduğunu gördük. FETÖ, PKK, DEAŞ, Hizbullah gibi vatan hainlerinin kirli tuzaklarını görüyoruz. Sizi bunlardan nasıl ayırt edecek bu millet soruyoruz."

"SİZLERİN 2001 YILINDAN BU YANA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİMİZİN YANIMIZDA OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ"

Selvitop, "Sorunların sizlerden kaynaklandığını düşünen hatta inananlar var. Bizler de her defasında sizlerin 2001 yılından bu yana şehit ve gazi ailelerimizin yanımızda olduğunuzu, buna ilave olarak onlarca kanun ve ek genelgelerle olağanüstü iyileştirmeler yaptığınızı söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz" dedi.

Şehit Aileleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop, İSPARK'tan şehit yakınlarının ücretsiz faydalanma hususundaki konuya değindi. Selvitop, "Kanun ve yayımlanan genelgede şehidin eşi, annesi, 18 yaş veya okuyan 25 yaşını geçmemiş olanlar denilmektedir. Şehit evlatları, 25 yaşına kadar otomobil olacak maddi olanaklara sahip zaten değildir. Evladın en ihtiyaç duyduğu zamanda ise hak elinden alınarak şehit evlatlarımız mağdur ediliyor. Bu birçok konuda çok ciddi bir sorun teşkil ediyor. Şehit ailelerimize ve şehitlerimizin kabirlerine yaptığınız hizmetlerinizi anlatmaya saatler yetmez. İSPARK kurulduğu tarihten 2019 yılına kadar yaşamadığımız bu sorunun sorumluları kim ise ortaya çıkması gereğinin yapılmasını, kanayan yaramıza merhem olmanız arzusuyla emirlerinizi bekliyoruz. İstanbul'da toplam 5 bin 646 gazi ve eşi var. Bin 412 gazi, 221 gazi eşi istifade ediyor. 4 bin 13 gazi mağdur. Toplam 7 bin 553 şehit ailesi var. Bin 553 yasalara uygun şehit ailesinden 401 şehit yakını istifade ediyor. Bu ailelerden de Bin 152 şehit ailesi mağdur ya da aracı yok. 25 yaş üstü bu haklardan istifade edemeyen 7 bin 152 mağdur şehit ailemiz var. Sayın Cumhurbaşkanım İSPARK'ta yaşanan şehit çocuklarının yaş sınırı meselesi aynı şekilde TOKİ'de de, Sosyal Yardımlaşma Fonları'nda, emekli maaşlarının düşük olması gibi konularda sizlerden iyileştirme bekliyorlar."

"23 SENEDİR GÖZYAŞI DÖKÜYORUM, HAKLARIMDAN YARARLANMAK İSTİYORUM"

23 sene önce oğlunu şehit verdiğini söyleyen Döndü Yücel, "23 sene oldu. 23 senedir gözyaşı döküyorum. Bardakların içine gözlerimin yaşı dökülüyor. Ben de herkes gibi hakkım ne ise onu istiyorum. Oğlumu rüyalarımda görüyorum. Masalar kurulu. Elini koymuş, 'Anne hakkını ara' diyor. Ben bunalıma giriyorum. Kimseyi bilmiyorum gidecek yerim yok. Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığından bu yana bütün oylarımı ona verdim. Kimselere oy vermedim başka. Ondan başkasını tanımadım. Hala da tanımıyorum. Ondan bekliyorum her şeyi. Beni de her şehit annesi gibi haklarım ne ise onlardan yararlanmak istiyorum" dedi.

Fatma Gülhatun, "Benim çocuğum şehit olarak sayılmadı. Biz şehit olarak sayılmadık. Hiçbir haktan yararlanamıyorum. Ben de diğer şehitler gibi, çocuğumun hakkı olan haklardan yararlanmak istiyorum. 2002'nin Nisan ayında şehit oldu. Bir buçuk aylık askerdi. İzmir Yenifoça'da. Eğitim zayiatı denildi. Çocuğum öyle gitti. Şehit kabul edilmedi benim çocuğum. Devlet şehit kabul etmedi" diye konuştu.