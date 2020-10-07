Şehit annesi törende, oğlunun fotoğrafını öperek, göğsüne bastırdı - Son Dakika

Şehit annesi törende, oğlunun fotoğrafını öperek, göğsüne bastırdı

07.10.2020 14:27
Şehit annesi törende, oğlunun fotoğrafını öperek, göğsüne bastırdı, System.String[]

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 13 Ağustos'ta freni boşalan jandarma midibüsünün önce park halindeki otomobile, ardından da cami inşaatının duvarına çarpması sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice (23), memleketi Ordu'nun Kumru ilçesinde...

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 13 Ağustos'ta freni boşalan jandarma midibüsünün önce park halindeki otomobile, ardından da cami inşaatının duvarına çarpması sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice (23), memleketi Ordu'nun Kumru ilçesinde törenle toprağa verildi. Törende şehidin annesi Sezer Eyice, oğlunun fotoğrafını göğsüne bastırarak, gözyaşı döktü. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Orkun Eyice için memleketi Ordu'nun Kumru ilçesinde tören düzenlendi. Eyice'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşları tarafından cenaze nakil aracından alınarak Kumru ilçe stadına getirildi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, daire müdürleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi Sezer Eyice tören boyunca elinde bulunan oğlunun fotoğrafını öperek göğsüne bastırdı. Anne Sezer Eyice, 'Oğlum beni, bırakıp nerelere gittin' diyerek ağıt yaktı. Sezer Eyice, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.SİLAH ARKADAŞLARI DA TÖRENE KATILDIŞehit Eyice'nin Kocaeli'ndeki asker arkadaşları da törene katıldı. Gözyaşlarını tutamayan askerlere sarılan Sezer Eyice, 'Ağlamayın' diyerek, oğlunun arkadaşlarına moral verdi.

Şehit Orkun Eyice'nin cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazın ardından Ağacaalantürk Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.


Şehit annesi törende, oğlunun fotoğrafını öperek, göğsüne bastırdı
Şehit annesi törende, oğlunun fotoğrafını öperek, göğsüne bastırdı
Şehit annesi törende, oğlunun fotoğrafını öperek, göğsüne bastırdı
Şehit annesi törende, oğlunun fotoğrafını öperek, göğsüne bastırdı
Şehit annesi törende, oğlunun fotoğrafını öperek, göğsüne bastırdı
Şehit annesi törende, oğlunun fotoğrafını öperek, göğsüne bastırdı
Şehit annesi törende, oğlunun fotoğrafını öperek, göğsüne bastırdı

Jandarma, Kocaeli, Kumru, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit annesi törende, oğlunun fotoğrafını öperek, göğsüne bastırdı - Son Dakika

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