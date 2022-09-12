Son dakika gündem: Şehit Astsubay Ağıl'ın cenazesi memleketi Tokat'ta - Son Dakika
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Son dakika gündem: Şehit Astsubay Ağıl'ın cenazesi memleketi Tokat'ta

12.09.2022 12:34
Son dakika gündem: Şehit Astsubay Ağıl'ın cenazesi memleketi Tokat'ta

Son dakika gündem haberi... IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Gökhan Ağıl'ın (24) cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.

IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Gökhan Ağıl'ın (24) cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Gökhan Ağıl'ın cenazesini havaalanında Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Aslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Salih Şahintürk ile şehidin annesi Nuran Yıldız ve babası Ziya Ağıl ile yakınları karşıladı. 9 kardeşi olduğu öğrenilen şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında uçaktan indirilerek cenaze aracına konuldu. Şehit Astsubay Gökhan Ağıl, ikindi namazı sonrası Turhal ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

ASTSUBAY YAKINI DA ŞEHİT OLMUŞ

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl şehit oldu. Şehit Gökhan Ağıl'ın babası Ziya Ağıl ile şehit Şenel Ağıl'ın babası Mustafa Ağıl'ın amca çocukları oldukları öğrenildi.


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Kaynak: DHA

AK Parti, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Şehit Astsubay Ağıl'ın cenazesi memleketi Tokat'ta - Son Dakika

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