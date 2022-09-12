Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Gökhan Ağıl'ın cenazesini havaalanında Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Aslan , CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz , Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu , 48'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Salih Şahintürk ile şehidin annesi Nuran Yıldız ve babası Ziya Ağıl ile yakınları karşıladı. 9 kardeşi olduğu öğrenilen şehidin naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında uçaktan indirilerek cenaze aracına konuldu. Şehit Astsubay Gökhan Ağıl, ikindi namazı sonrası Turhal ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Şehit Astsubay Ağıl'ın cenazesi memleketi Tokat'ta - Son Dakika

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