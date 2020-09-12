İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun caneze törenine katılması
Şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un naaşının getirilmesi
Cenaze namazı kılınması, helallik alınması
Şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un naaşının götürülmesi SAMSUN - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 18:02 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika