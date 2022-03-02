Son dakika haber! ŞEHİT KUZENİNİN ADININ VERİLDİĞİ HASTANEYE BAŞHEKİM OLDU - Son Dakika
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Son dakika haber! ŞEHİT KUZENİNİN ADININ VERİLDİĞİ HASTANEYE BAŞHEKİM OLDU

02.03.2022 14:41

Son dakika haber: DR. Mehmet Fatih Şiltak, 6 yıl önce PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kuzeni Uzman Çavuş Halit Şiltak'ın isminin verildiği Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki devlet hastanesine başhekim oldu.

DR. Mehmet Fatih Şiltak, 6 yıl önce PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kuzeni Uzman Çavuş Halit Şiltak'ın isminin verildiği Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki devlet hastanesine başhekim oldu.

Siirt'in Pervari ilçesinde 1 Eylül 2016'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Halit Şıltak'ın adı, Sağlık Bakanlığı'nca 2016 yılında hizmete giren 50 yataklı Hilvan Devlet Hastanesi'ne verildi. Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'nin başhekimi Mehmet Koçoğlu, bir süre önce görevden ayrıldı. Koçoğlu'nun yerine hastaneye ismi verilen şehit Halit Şiltak'ın amcasının oğlu Dr. Mehmet Fatih Şiltak atandı.

'GÖREV NEDENİYLE ONUR DUYDUM'

Bu görevden dolayı onur duyduğunu belirten Dr. Mehmet Fatih Şiltak "Bugün itibarıyla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'nde başhekim olarak göreve başlamış bulunmaktayım. 2016 yılında Siirt Pervari'de şehit olan amcamızın oğlunun isminin verildiği hastanede göreve başlamak bizleri onore etmiştir. Bu konuda emeği geçen başta İl Sağlık Müdürü'müz olmak üzere tüm birim sorumlularımıza teşekkür ederim. İlk gün vesilesiyle çalışma arkadaşlarımızda tanışıp, birimlerimizi gezdik. Müdürlerimizden gerekli olan bilgilerimizi aldık. Mevcut durumda zaten hastanemizin belli bir işleyişi var. Bundan sonra Hilvan ilçesi ve Hilvan halkı için elimizden geleni yapacağız."

Son dakika haber! ŞEHİT KUZENİNİN ADININ VERİLDİĞİ HASTANEYE BAŞHEKİM OLDU
Son dakika haber! ŞEHİT KUZENİNİN ADININ VERİLDİĞİ HASTANEYE BAŞHEKİM OLDU
Son dakika haber! ŞEHİT KUZENİNİN ADININ VERİLDİĞİ HASTANEYE BAŞHEKİM OLDU

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Mehmet Fatih, Uzman Çavuş, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ŞEHİT KUZENİNİN ADININ VERİLDİĞİ HASTANEYE BAŞHEKİM OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! ŞEHİT KUZENİNİN ADININ VERİLDİĞİ HASTANEYE BAŞHEKİM OLDU - Son Dakika
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