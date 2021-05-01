Son dakika gündem: Şehit Müslüm Toprak, helallik için baba evine getirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Şehit Müslüm Toprak, helallik için baba evine getirildi
01.05.2021 15:27
Son dakika haberi: IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan 25 yaşındaki Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın cenazesi helallik için baba evine getirildi.
IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan 25 yaşındaki Sözleşmeli Er Müslüm Toprak
'ın cenazesi helallik için baba evine getirildi.
Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Müslüm Toprak'ın cenazesi, Bağcılar Kirazlı Mahallesi 1226. Sokak'ta bulunan baba evine getirildi. Şehidin ve ailesinin Türk bayrakları ile donatılan evinin önünde helallik alındı. Şehidin annesi Latife Toprak'ın ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Evinin önünde okunan duaların ardından Şehit Müslüm Toprak'ın naaşı ikindi vakti cenaze namazı kılınmak üzere Ataköy 5. Kısım Camii'ne götürüldü. Şehit Toprak'ın cenazesi, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.
- İstanbul
Son Dakika Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı Juventus'a transfer olmak için AB vatandaşı statüsünde gözükmesi istenen Uruguaylı Luis Suarez, girdiği sınavda kopya çekti Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti Görüntüler utanç verici! Görevli, dağıtım sırasında patates almak isteyen genci böyle boğazladı Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı