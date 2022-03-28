Son dakika gündem: Şehit polis Kurtul'un adı, memleketi Hatay'daki kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Şehit polis Kurtul'un adı, memleketi Hatay'daki kütüphanede yaşatılacak

28.03.2022 19:47
Son dakika gündem: Şehit polis Kurtul'un adı, memleketi Hatay'daki kütüphanede yaşatılacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yaklaşık 2 yıl önce Siirt'in Pervari ilçesindeki terör operasyonunda şehit olan özel harekat polisi Anıl Kemal Kurtul'un eşi Hülya Kurtul, şehit adına kütüphane oluşturdu.

Yaklaşık 2 yıl önce Siirt'in Pervari ilçesindeki terör operasyonunda şehit olan özel harekat polisi Anıl Kemal Kurtul'un eşi Hülya Kurtul, şehit adına kütüphane oluşturdu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Saraycık İlkokulunda yaptırılan çocuk kütüphanesinin açılışındaki konuşmasında, burada güzel çocukların yetişeceğini söyledi.

Bu çocukların memlekete hayırlı işler yapacağına inandığını dile getiren Doğan, kütüphanenin kurulmasında katkı sağlayan şehit eşine teşekkür etti.

Şehidin eşi Hülya Kurtul ise kendisi adına çok önemli bir gün yaşadığını belirterek, "Bugün benim için çok değerli çünkü eşimin adına açacağım. Eşim, çocukları çok severdi. Ben de bu nedenle bir kütüphane açmak istedim. Bugün bizim yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından dua edilmesinin ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

Vali Doğan, şehidin eşi Hülya Kurtul'a plaket takdim etti.

Açılışa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, şehit özel harekat polisi Anıl Kemal Kurtul'un babası Muhammed, annesi Meryem ve 2 yaşındaki kızı Öykü Kurtul katıldı.

Son dakika gündem: Şehit polis Kurtul'un adı, memleketi Hatay'daki kütüphanede yaşatılacak
Son dakika gündem: Şehit polis Kurtul'un adı, memleketi Hatay'daki kütüphanede yaşatılacak
Son dakika gündem: Şehit polis Kurtul'un adı, memleketi Hatay'daki kütüphanede yaşatılacak
Son dakika gündem: Şehit polis Kurtul'un adı, memleketi Hatay'daki kütüphanede yaşatılacak

YORUMLAR
500

Özel Harekat, Pervari, Siirt, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Şehit polis Kurtul'un adı, memleketi Hatay'daki kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5'li çete" yanıtı: Aynı siyasi görüşü paylaştığınız arkadaşlarınız da içindeydi
19:48 Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını isteyen okul müdürü görevine geri döndü
19:34 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a sorulan soru başarılı ismi çileden çıkardı
19:23 Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulunuyor
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:58 Uğur Işılak sözleriyle kimi eleştirdi! Konu ile ilgili anında yanıt geldi
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
18:28 8 aylık kızını boğmaya çalışan anne, bir de o anları kayda aldı
18:22 Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 19:59:18. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Şehit polis Kurtul'un adı, memleketi Hatay'daki kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement