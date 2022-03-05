Son dakika gündem: Şehit polis memuru Eyüp Saz'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Şehit polis memuru Eyüp Saz'ın cenazesi toprağa verildi

05.03.2022 18:02
Son dakika gündem: Şehit polis memuru Eyüp Saz'ın cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberi... Adıyaman'da trafik kazasına müdahale ederken otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Eyüp Saz'ın (26) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde defnedildi.

Adıyaman'da trafik kazasına müdahale ederken otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Eyüp Saz'ın (26) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde defnedildi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik için ilçeye bağlı Şahinkayası Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada şehidin eşi Ayşegül, babası Hasan ve annesi Hürü ile kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığına getirildi.

Cenaze törenine, şehit Saz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Barış Ercan, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.

Bakan Yardımcısı Çataklı ile protokol üyeleri, baba Hasan Saz ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Saz'ın naaşı, Şahinkayası Mahallesi Elmaderesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Eyüp Saz, hasarlı trafik kazasına müdahale ederken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, hastanede kurtarılamamıştı. Kazada olay yerindeki bir kişi daha yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Son dakika gündem: Şehit polis memuru Eyüp Saz'ın cenazesi toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit polis memuru Eyüp Saz'ın cenazesi toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit polis memuru Eyüp Saz'ın cenazesi toprağa verildi

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Kahramanmaraş, Polis Memuru, Şehit, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Şehit polis memuru Eyüp Saz'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Şehit polis memuru Eyüp Saz'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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