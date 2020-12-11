Son dakika gündem: Şehit polisler Osman Börklüoğlu ve Yasin İke dualarla yad edildi - Son Dakika

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen hain terör saldırısında 47 kişi şehit olmuştu. Saldırıda şehit olan Kayserili polis memurları Osman Börklüoğlu ve Yasin İke'nin kabirleri başında, şehadetlerinin yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim okundu.

İstanbul Beşiktaş 'taki hain terör saldırısında şehit olan polis memurları Osman Börklüoğlu ve Yasin İke, şehadetlerinin yıl dönümünde dualarla yad edildi.

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