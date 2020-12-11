Son dakika gündem: Şehit polisler Osman Börklüoğlu ve Yasin İke dualarla yad edildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Şehit polisler Osman Börklüoğlu ve Yasin İke dualarla yad edildi
11.12.2020 14:11
Son dakika haberlerine göre İstanbul Beşiktaş'taki hain terör saldırısında şehit olan polis memurları Osman Börklüoğlu ve Yasin İke, şehadetlerinin yıl dönümünde dualarla yad edildi.
İstanbul Beşiktaş'taki hain terör saldırısında şehit olan polis memurları Osman Börklüoğlu ve Yasin İke, şehadetlerinin yıl dönümünde dualarla yad edildi.
10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen hain terör saldırısında 47 kişi şehit olmuştu. Saldırıda şehit olan Kayserili polis memurları Osman Börklüoğlu ve Yasin İke'nin kabirleri başında, şehadetlerinin yıl dönümünde Kur'an-ı Kerim okundu.
Asri Mezarlık'taki Polis Şehitliğinde ailelerin de hazır bulunduğu anma etkinliğinde, şehitler dualarla yad edildi. - KAYSERİ
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