Son dakika gündem: Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (3) - Son Dakika
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Son dakika gündem: Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (3)

10.03.2022 18:37
Son dakika gündem: Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (3)

Edinilen son dakika gelişmesine göre 2 POLİSİ ŞEHİT EDEN ZANLININ YERİ TELEFON SİNYALİNDEN BULUNDUŞanlıurfa'da 2 polis memurunun şehit edildiği olayın zanlısı Mehmet Aslan'ın saklandığı yerin telefonla babasını arayınca tespit edildiği öğrenildi.

2 POLİSİ ŞEHİT EDEN ZANLININ YERİ TELEFON SİNYALİNDEN BULUNDU

Şanlıurfa'da 2 polis memurunun şehit edildiği olayın zanlısı Mehmet Aslan'ın saklandığı yerin telefonla babasını arayınca tespit edildiği öğrenildi. Şüpheli Mehmet Aslan, kent merkezinden Şanlıurfa- Mardin istikametine kırsal yollardan yaya olarak kaçtı. Poliste çok sayıda suç kaydı bulunan Mehmet Aslan'ın yakalanması için polis ekiplerince kent merkezinde bulunan 25 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Ancak şüpheli bulunamadı. Gece boyunca yaya olarak 24 kilometre boyunca yürüdüğü belirlenen Aslan, bir süre sonra babası Tufan Aslan'ı cep telefonuyla arayarak yardım istedi. Bunun üzerine kaçan zanlının telefon sinyalinden yeri tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri kırsal Kaynak Mahallesine baskın yaptı. Şüphelinin sulama kanalındaki sazlık alanda tespit edilmesi üzerine olay yerine zırhlı araçlı özel harekat polisleri sevk edildi.

YİNE KARŞILIK VERECEKTİ

Kaynak Mahallesi İlkokulunun güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde; kıstırılan Mehmet Aslan, polisin çağrısına karşılık elini beline atıp tabancasını çıkarması üzerine girilen çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Olay yerinde şüphelinin attığı tabancanın bulunması için polis ve jandarma ekipleri dedektörle arama yapıldı. Mehmet Aslan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, babası ve 3 kardeşi gözaltına alındı.


Son dakika gündem: Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (3)
Son dakika gündem: Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (3)
Son dakika gündem: Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (3)
Son dakika gündem: Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (3)
Son dakika gündem: Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (3)
Son dakika gündem: Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (3)
Son dakika gündem: Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (3)
Son dakika gündem: Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (3)
Son dakika gündem: Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (3)
Son dakika gündem: Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (3)
Son dakika gündem: Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (3)
Son dakika gündem: Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (3)
Son dakika gündem: Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (3)
Son dakika gündem: Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (3)
YORUMLAR
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Mehmet Aslan, Şanlıurfa, Polis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (3) - Son Dakika
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