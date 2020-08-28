Son dakika gündem: Şehit Uzman Çavuş Ak'ın naaşı düzenlenen törenle memleketi Ordu'ya uğurlandı - Son Dakika

Ağrı'daki operasyon esnasında şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Çetin Ak, Erzurum askeri havalimanında düzenlenen törenle memleketi Ordu'ya uğurlandı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Çetin Ak, Ağrı'da düzenlenen operasyonda vücuduna isabet eden şarapnel parçası yüzünden şehit oldu. Şehit Ak'ın naaşı sabah saatlerinde Erzurum'da düzenlenen tören sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun Çaybaşı ilçesine gönderildi.

Cenaze törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ve askeri erkan ve bürokratlar katıldı. - ERZURUM