Son dakika gündem: Şehit yakınları ve gazilere yapılan ödeme miktarı artırıldı - Son Dakika

TÜRKİYE Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca, 15 Temmuz darbe girişimi, Beşiktaş'taki terör saldırısı ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası toplanan şartlı bağışlardan hak sahiplerine yapılan aylık ödeme miktarı 1500 liradan 2 bin 600 liraya çıkarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Bakan Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 15 Temmuz darbe girişimi, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağlıyor. Bu kapsamda, vakıf tarafından hak sahiplerine yapılan ödeme miktarı Nisan 2022'den itibaren aylık 1500 liradan 2 bin 600 liraya çıkarıldı. Ayrıca ramazan ve kurban bayramlarında verilen ikramiye, 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Vakıf, hak sahiplerine dini bayramların yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de ek olarak bir aylık tutarında ödeme yapıyor.?Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca bugüne kadar hak sahiplerine yapılan destek ödemesi miktarı 104 milyon lirayı geçti.