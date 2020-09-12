Son dakika gündem: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başarıyla devam ettiğini ve Tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü"nün yarın icra edileceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere Birleşik, Müşterek ve Fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devam etmektedir. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü Pazar günü (yarın) gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

(Mehmet Kalay/İHA)