Son dakika gündem: Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi Samsun'a getirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi Samsun'a getirildi

Son dakika haberi... Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi, memleketi Samsun'un Havza ilçesine getirildi.

Son dakika gündem: Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi Samsun'a getirildi, System.String[]

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi, memleketi Samsun'un Havza ilçesine getirildi.

Askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Törene şehidin annesi Mevlüde ve babası Şevket Top, eşi Kübra Top ve kardeşleri ile yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, bugün ilçede yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

Yüzbaşı, Samsun, Havza, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 05:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi Samsun'a getirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek Son Dakika: Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Beşiktaş, yeni transfer Montero'ya lisans çıkarmayacak Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor
4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu         
17:18
ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi         
16:50
Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş         
16:24
Annesinin Annesinin "Çok açılma" diyerek uyardığı genç, boğularak hayatını kaybetti         
16:14
Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar         
15:36
Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı         
15:26
Türkiye, müthiş gaz ve petrol potansiyali bulunan Libya'da arama yapmak için görüşmelere başladı Türkiye, müthiş gaz ve petrol potansiyali bulunan Libya'da arama yapmak için görüşmelere başladı         
14:27
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi         
13:37
Beşiktaş'la anlaşan Josef de Souza, pazar günü özel uçakla İstanbul'a geliyor Beşiktaş'la anlaşan Josef de Souza, pazar günü özel uçakla İstanbul'a geliyor         
12:14
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü         
10:42
Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni         
10:42
Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın         
10:40
Bebeğini kaybeden kadının yürek acısı! Bir anda yola atlayıp ölmek istedi Bebeğini kaybeden kadının yürek acısı! Bir anda yola atlayıp ölmek istedi         
10:37
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
Fenerbahçe, Muriqi'in transfer gelirinden yüzde 15 pay alması gereken Rizespor'a para yerine oyuncu teklif etti Fenerbahçe, Muriqi'in transfer gelirinden yüzde 15 pay alması gereken Rizespor'a para yerine oyuncu teklif etti         
09:58
18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı 18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı         
09:48
Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım         
09:33
Mersin'deki Roma yolu, gün yüzüne çıktı Mersin'deki Roma yolu, gün yüzüne çıktı         
09:27
Bursa'da 14 erkeği Bursa'da 14 erkeği "jigolo" yapma vaadiyle kandırıp 250 bin lira toplayan çete çökertildi         
09:24
"Kız meselesi" tartışması gencecik bir hayatı söndürdü! Yaralı halde kaçıp yere yığıldığı anlar kamerada         
09:13
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark         
09:06
Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi         
09:05
İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi         
09:02
7 yıl sonra ortaya çıktı! Hamile kadının cansız bedenini valize koyup dereye atmışlar 7 yıl sonra ortaya çıktı! Hamile kadının cansız bedenini valize koyup dereye atmışlar         
08:50
Tokat'a yepyeni bir lezzet kazandırıldı: 'Kubbeli kebap' için il dışından geliyorlar Tokat'a yepyeni bir lezzet kazandırıldı: 'Kubbeli kebap' için il dışından geliyorlar         
08:10
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 06:10:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Şehit Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi Samsun'a getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei