Son dakika haber! SEL FELAKETİNDEN SONRA KARADENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ - Son Dakika

Son dakika haber! SEL FELAKETİNDEN SONRA KARADENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ

Gelen son dakika haberlerine göre BATI Karadeniz Bölgesinde etkili olan sel afeti sonrasında Bartın'da 4 çayın döküldüğü Karadeniz çamur rengini aldı.

BATI Karadeniz Bölgesinde etkili olan sel afeti sonrasında Bartın'da 4 çayın döküldüğü Karadeniz çamur rengini aldı. 5 gün önce Bartın'ın Ulus ilçesi Zafer köyü ve Akörensöküler köyüne 3 saatte metrekareye 318 kilogram yağış düştü. Ulus çayı, Kumluca çayı, Kozcağız çayı ve Arıt çayından gelen sel suları liman çıkışında İnkum tatil beldesinde Karadeniz'e ulaştı. Denizin rengi çamur haline döndü. Denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Çamurlu su İnkum açıklarında yaklaşık 5 kilometre boyunca denize yayıldı.

Son Dakika

Norveçli golcü Sörloth yine kadroya alınmadı! Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarını heyecan bastı

İstanbul'un göbeğinde dev fareler, mama ve su kaplarına akın etti

Cicaldau herkesi şaşırttı! G.Saray'ın yeni transferi, 10 numaralı formayı giymeyi istemedi

Maradona'dan sonra tüm zamanların en iyilerinden Müller hayata veda etti!

Adana'da sulama kanalında 15 yaşında bir çocuğun cansız bedeni bulundu

Hadise, yeni sezonda O Ses Türkiye'de olacak mı? İşte O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak tebrik mesajı

Mert Günok'un Beşiktaş ile anlaşması sonrası, Başakşehir ile sözleşmesi feshedildi