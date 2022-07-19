Son dakika gündem: Sel sonrası kıyıya vuran odunlar, vatandaşlar tarafından toplanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Sel sonrası kıyıya vuran odunlar, vatandaşlar tarafından toplanıyor

19.07.2022 13:36

Son dakika haber: Sel sonrası kıyıya vuran odunlar, vatandaşlar tarafından toplanıyor Ordu'da geçen gün etkili olan sağanak sonrası sel suları ile birlikte denize sürüklenen odunlar, kışlık yakacak ihtiyacı için vatandaşlar tarafından toplanıyor.

Sel sonrası kıyıya vuran odunlar, vatandaşlar tarafından toplanıyor

ORDU - Ordu'da geçen gün etkili olan sağanak sonrası sel suları ile birlikte denize sürüklenen odunlar, kışlık yakacak ihtiyacı için vatandaşlar tarafından toplanıyor.

Ordu genelinde geçen günlerde etkili olan, Fatsa ve Perşembe ilçesinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle yüksek kesimli alanlardaki odunlar, sel suları ile birlikte denize sürüklendi. Yağışların durmasının ardından vatandaşlar, kışlık odun ihtiyaçlarını karşılamak üzere odunları toplamaya başladı. Vatandaşlar, dalgalar ile sahile vuran odunları toplamak için sabahın erken saatlerinde deniz kenarına inen vatandaşlar, şehrin çeşitli noktalarına dağılan ağaç parçaları, dallar ve tomrukları toplayarak evlerine taşıdılar.

Ordu Büyükşehir ve Fatsa Belediyesi ekiplerinin de bölgede temizlik çalışmaları sürüyor.

YORUMLAR
500
Ordu'da dereler taştı, kümes hayvanları telef oldu Ordu'da dereler taştı, kümes hayvanları telef oldu Ordu'da şiddetli yağış hasara yol açtı Ordu'da şiddetli yağış hasara yol açtı
Kaynak: İHA

Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Sel sonrası kıyıya vuran odunlar, vatandaşlar tarafından toplanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:35 İran'ın başkenti Tahran'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı filminin müziğiyle karşılandı
13:17 11 yerinden bıçaklanan 53 yıllık taksici mesleği bırakma kararı aldı: Torunlarım var diye yalvardım
13:00 Yol kenarında kafasına ip geçirilmiş halde bir erkek cesedi bulundu! İntihar iddiası gündemde
12:52 Hayrete düşüren gerçek! Beyin yiyen amip adamın kafatasını boşalttı
12:47 "Her yol bitti engelli kaldı" diyen CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kendisini skandal sözlerle savundu: Projemiz ödül aldı
12:20 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısındaki 11'i belli oluyor! Jorge Jesus netleştirmeye başladı
12:10 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan önemli açıklama! Zafer Partisi'ne mi katılıyor?
11:55 Selçuk Ural, "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'ın annesi Yeşilçam oyuncusuymuş
11:55 Ekipler, şüphelinin çantasından 2 bin 863 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirdi
11:46 Dolar, 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı! 17,55 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 13:53:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Sel sonrası kıyıya vuran odunlar, vatandaşlar tarafından toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement