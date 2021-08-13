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Son dakika gündem: SELDE KAYBOLMADAN ÖNCE SON MESAJ; 'DUA EDİN BİZE' - Son Dakika

Son dakika gündem: SELDE KAYBOLMADAN ÖNCE SON MESAJ; 'DUA EDİN BİZE'

13.08.2021 12:27

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu'da, selin vurduğu Bozkurt ilçesinde çöken Ölçer Apartmanı'ndaki Senanur Kuş'un (20), akrabalarının bulunduğu 'WhatsApp' grubuna 'Dua edin bize' mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

Kastamonu'da, selin vurduğu Bozkurt ilçesinde çöken Ölçer Apartmanı'ndaki Senanur Kuş'un (20), akrabalarının bulunduğu 'WhatsApp' grubuna 'Dua edin bize' mesajı gönderdiği ortaya çıktı. İlçe merkezinden geçen Ezine Çayı'nın taşıp, sel suyunun yükselmesiyle Ölçer Apartmanı yıkıldı. Yaz tatili için İstanbul'dan memleketleri Bozkurt'a gelen ve binanın 3'üncü katında oturan Şengül Kuş, kızı Senanur Kuş ile ikiz yeğenleri Ayşe ve Kerem Özdoğan (7) kayboldu. Senanur Kuş'un, sular yükseldiğinde henüz bina yıkılmadan önce saat 17.24'te aile bireylerinin bulunduğu 'WhatsApp' grubuna 'Dua edin bize' mesajını yazdığı ortaya çıktı.

'O MESAJDAN SONRA HABER ALAMADIK'

Yıkılan binanın önünde umutla bekleyen Şengül Kuş'un yengesi Münevver Gencek, görümcesi ve yeğenlerinin sele kapıldığını söyleyerek, Görümcem Şengül Kuş ile kızı Senanur Kuş, binanın 3'üncü katında oturuyorlardı. O sırada bir üst katta oturan diğer görümcemin torunları ile aynı evdeydiler. Sel sırasında telefonla konuştuk. Aile 'WhatsApp' grubumuzdan mesajlaştık. Senanur'un bize son mesajı 'Burası çok kötü, dua edin bize' oldu. O mesajdan sonra da bir daha onlardan haber alamadık. 2 gündür burada umutlu bir haber bekliyoruz diye konuştu.

Son dakika gündem: SELDE KAYBOLMADAN ÖNCE SON MESAJ; 'DUA EDİN BİZE'
Son dakika gündem: SELDE KAYBOLMADAN ÖNCE SON MESAJ; 'DUA EDİN BİZE'
Son dakika gündem: SELDE KAYBOLMADAN ÖNCE SON MESAJ; 'DUA EDİN BİZE'
Son dakika gündem: SELDE KAYBOLMADAN ÖNCE SON MESAJ; 'DUA EDİN BİZE'

Kastamonu, Hisarcık, Sel, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: SELDE KAYBOLMADAN ÖNCE SON MESAJ; 'DUA EDİN BİZE' - Son Dakika


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