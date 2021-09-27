Son dakika haber! AK Parti'li Aksal: Selimiye'de restorasyon yılbaşına kadar başlayacak - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Fatma Aksal, Selimiye Camii'nin restorasyonuyla ilgili, "Planımız yılbaşına kadar Selimiye'nin restorasyonuna fiziki olarak başlamak. İnşallah kasım ayı içerisinde sözleşmeler imzalanıp, yıl sonuna kadar da restorasyona başlayacağız" dedi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, partisinin Edirne'deki çalışmalarını değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. Toplantıda hem kent hem de ülke gündemine dair konulara değinen Aksal, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nin restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Aksal, Selimiye Camii'nin restorasyon işi için kısa sürede ihaleye çıkacaklarını, yılbaşına kadar da fiziki olarak restorasyona başlanacağını dile getirdi. Aksal ayrıca Selimiye'nin çevre düzenlemesi işinin de Enez'de bulunan Fatih Camii'nin restorasyonunu yapan firmaya verildiğini belirtti.

'EN KISA ZAMANDA İHALESİNE ÇIKIYORUZ'Cami restorasyonu ve çevre düzenlemesi işinin 3 aşamalı olduğunu dile getiren Aksal, "Bir tanesi Selimiye'nin kendisinin restorasyonu. Söylediğim gibi bana göre de uzmanlara göre de Selimiye Camii Türk İslam mimarisinin en önemli eseridir. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndedir. Muhteşem bir eserdir. Onun restorasyonunun orijinaline uygun bir şekilde, en iyi şekilde yapılması için mücadele ettik. Şimdi inşallah onun ihalesine çıkıyoruz ama sizin de bildiğiniz gibi gerçekten çok seçiciyiz. Türkiye 'de de bu işleri özenle yapan çok az kişi var. Çok özen gösteriyoruz. Bu işi en iyi yapacak firma konusunda da özen gösteriyoruz. İnşallah en kısa zamanda ihalesine çıkıyoruz. Çalışmalar başladı. Şunu söyleyebilirim buradan; planımız yılbaşına kadar Selimiye'nin restorasyonuna fiziki olarak başlamak. İnşallah kasım ayı içerisinde bu sözleşmeler imzalanıp, yıl sonuna kadar da restorasyona başlayacağız" dedi.'SELİMİYE'YE, MİMAR SİNAN'A YAKIŞAN DÜZENLEME OLACAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Selimiye çevresine de yakışır düzenleme yapılacağını söyleyen Aksal, "Orada tabi 2 tane proje var. Bir tanesi çevre düzenlemesi bir de rekonstrüksiyon dediğimiz alan var. İki şekilde yapılıyor. Çevre düzenlemesi denilen kısmın teslimatını Enez'deki Fatih Camii'ni yapan firma yapacak. İnşallah Selimiye çevre düzenlemesinde de aynı güzelliği, aynı işi yapacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıdır; 'Mimar Sinan'a, Selimiye Camii'ne yakışır bir düzenleme istiyoruz' diye. İnanın her şeyin, işçiliğinden malzemesine kadar en kaliteli malzeme kullanılarak çevre düzenlemesi yapılacaktır. Muhteşem bir eser olacak. Edirne'ye, Edirnelilere yakışan bir düzenleme olacak. Selimiye'ye, Mimar Sinan'a yakışan bir düzenleme olacak, dünya mirasına yakışan bir düzenleme olacak" diye konuştu.