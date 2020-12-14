Son dakika gündem: Selin vurduğu Antalya'da hayvanlarının canını zor kurtardı - Son Dakika

Selin vurduğu Antalya'da hayvanlarının canını zor kurtardıAntalya'da devam eden şiddetli yağış, Kaş ilçesinde de etkili oldu. Kaş'a bağlı Kasaba Mahallesi'nde hayvancılık ve seracılıkla uğraşan Mehmet Ali Gökçe'nin evini su bastı. Evin yanındaki 40 koyunundan 3'ü boğuldu. 4 dönüm sera da sular altında kaldı. Kasaba Mahallesi'nde bazı seraları su bastı. Mehmet Ali Gökçe koyunlarını sel sularından karşıya geçirerek canlarını kurtarmaya çalıştı.