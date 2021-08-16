Son dakika gündem: Selin vurduğu Ayancık'ta yol onarım ve temizlik çalışması (6) - Son Dakika

SİNOP'TA ÖLÜ SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Sinop'ta şiddetli yağmurun sele neden olduğu Ayancık ilçesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 72 vatandaşımız (60 Kastamonu, 11 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi.