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Son dakika gündem: Selin yerle bir ettiği ilçede izlerin silinebilmesi için cansiperane çalışılıyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Selin yerle bir ettiği ilçede izlerin silinebilmesi için cansiperane çalışılıyor

20.08.2021 11:09

Son dakika haber: Selin yerle bir ettiği ilçede izlerin silinebilmesi için cansiperane çalışılıyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin izlerinin silinebilmesi adına ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Selin yerle bir ettiği ilçede izlerin silinebilmesi için cansiperane çalışılıyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin izlerinin silinebilmesi adına ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi sonrasında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde birçok ev ve iş yeri zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Yaşanan sel felaketiyle birlikte Kastamonu'dan 68, Sinop'tan 9 ve Bartın'dan 1 kişi olmak üzere toplamda 78 kişi hayatını kaybetti. Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanıyor. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya devam ediyor.

Felaketin izlerinin silinebilmesi için ekipler 10'uncu günde de çalışmalarını tüm hızı ile sürdürüyor. Bu kapsamda Kastamonu'da; 6 bin 2 personel, 767 araç, 37 ambulans, 37 UMKE, 6 helikopter, 1 JİKU,1 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 2 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 768 iş makinesi, 14 vidanjör, 6 helikopter, 1 mobil enerji aracı, 70 bobcat, 15 itfaiye aracı, 8 cenaze aracı, 35 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 15 arama köpeği, 5 bin kapasiteli sahra mutfak, 1 haberleşme aracı, 1 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 1 unimog, 1 hastane donanımı ile 2 sahil güvenlik botu bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika gündem: Selin yerle bir ettiği ilçede izlerin silinebilmesi için cansiperane çalışılıyor
Son dakika gündem: Selin yerle bir ettiği ilçede izlerin silinebilmesi için cansiperane çalışılıyor
Son dakika gündem: Selin yerle bir ettiği ilçede izlerin silinebilmesi için cansiperane çalışılıyor
Son dakika gündem: Selin yerle bir ettiği ilçede izlerin silinebilmesi için cansiperane çalışılıyor

Kastamonu, Bozkurt, Bartın, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Selin yerle bir ettiği ilçede izlerin silinebilmesi için cansiperane çalışılıyor - Son Dakika


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