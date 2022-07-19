Son dakika gündem: 'SES BOMBASI YAPIMI' VİDEOSU İZLEYİP, EVDE DENEDİ; 2 GÖZÜNDEN YARALANDI - Son Dakika
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Son dakika gündem: 'SES BOMBASI YAPIMI' VİDEOSU İZLEYİP, EVDE DENEDİ; 2 GÖZÜNDEN YARALANDI

19.07.2022 01:04

Son dakika haberlerine göre ADANA'da sosyal medyada 'ses bombası yapımı' videosu izleyip evde yapmaya çalışan M.E.Ç. (11), karışımın patlamasıyla 2 gözünden yaralandı.

ADANA'da sosyal medyada 'ses bombası yapımı' videosu izleyip evde yapmaya çalışan M.E.Ç. (11), karışımın patlamasıyla 2 gözünden yaralandı. Yüreğir ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi M.E.Ç., 28 Haziran'da evde oturduğu sırada sosyal medyada 'ses bombası yapımı' isimli bir video izledi. Aynısından hazırlamak isteyen çocuk, evdeki temizlik malzemelerini kullandı. Hazırladığı karışım patlayınca M.E.Ç., 2 gözünden de yaralandı. Ailesinin olayı görüp 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber vermesiyle hastaneye kaldırılan M.E.Ç., göz polikliniğinde tedaviye alındı. Görme kaybı riski bulunan çocuk, iki gözünden de operasyon geçirdi. Taburcu edilen M.E.Ç.'nin tedavisi evinde sürüyor. Sosyal medyada videolar izlediğini belirten M.E.Ç., Karşıma 'bomba yapımı' videosu çıktı. Ben de merak ettim ve izledim. Malzemeleri evde buldum, yaptım. Temizlik malzemeleri de koymuştum. Şişe bir anda şişti sonra patladı. Elimden fırlattım ama bir an gözüme geldi. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Büyük bir korku ve acı yaşadım dedi.

Bu tür videoları sosyal medyaya yükleyen sorumluların ceza almasını istediklerini vurgulayan amca Cem Ali Ç., Yeğenim gözünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Doktorlar çok net bir bilgi vermedi. Durumu ilerleyen zamanda belli olacakmış. 2 gözünden de operasyon geçirdi. Birisi daha ağır hasar almış. Biz diğer gençlere de bu olayın bir ders olmasını istiyoruz diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 'SES BOMBASI YAPIMI' VİDEOSU İZLEYİP, EVDE DENEDİ; 2 GÖZÜNDEN YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: 'SES BOMBASI YAPIMI' VİDEOSU İZLEYİP, EVDE DENEDİ; 2 GÖZÜNDEN YARALANDI - Son Dakika
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