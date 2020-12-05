Son dakika gündem: Setur gelecek yıl bireysel seyahatlerde artış bekliyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Setur gelecek yıl bireysel seyahatlerde artış bekliyor

05.12.2020 13:05
Son dakika gündem: Setur gelecek yıl bireysel seyahatlerde artış bekliyor, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, "Turizm sektörüne dokunan her bir noktanın gerekli tedbirleri şimdiden alması, gelecek dönemde hızlı hareket edebilmek için büyük önem taşıyor.

Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, "Turizm sektörüne dokunan her bir noktanın gerekli tedbirleri şimdiden alması, gelecek dönemde hızlı hareket edebilmek için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sayılı turizm etkinlikleri arasında yer alan ve dünyanın dört bir yanındaki seyahat endüstrisi profesyonellerini bir araya getiren Uzakrota Travel Summit'20 bu yıl online olarak gerçekleştirildi.

Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, etkinliğin Travel Marketing panelinde "Değişen Müşteri Beklentileri ve Yeni Normalde Seyahat" başlığıyla görüşlerini aktardı.

Oktay Temeller, pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olan turizmin geleceğinin, sektör paydaşları ile birlikte şekillenebileceğini ve hazırlıklara şimdiden başlamak gerektiğini belirtti.

Setur'un pandeminin ilk günlerinden itibaren hem çalışanları hem de misafirleri için gerekli tüm önlemleri aldığını ifade eden Temeller, şunları kaydetti:

"Pandemi süreciyle beraber sadece turizm sektörü değil, tüm dünya değişiyor ve bu değişimleri gelecek dönemde çok daha net gözlemleyebileceğiz. Tüm dünya olarak içinden geçtiğimiz süreçte seyahate ve seyyahlara büyük bir özlem doğdu. Bu bağlamda turizm sektörüne dokunan her bir noktanın gerekli tedbirleri şimdiden alması, gelecek dönemde hızlı hareket edebilmek için büyük önem taşıyor. Setur olarak, bu zorlu dönemde çalışma yöntemlerimizden ürün gamımıza kadar her alanda yenilikler yaptık.

Turizm, bireysel-kurumsal otel ve uçak biletinden, MICE ve turlara kadar çok ayaklı ve büyük bir sektör. Biz Setur olarak tüm alanlarda kaliteli ve güvenilir hizmet vermekten dolayı büyük gurur duyuyoruz. Bu süreçte çok çalıştık ve gelecek için kötümser değiliz, 2021 yılının ikinci çeyreğiyle birlikte bireysel seyahatlerde büyük bir yükselme bekliyoruz, bununla birlikte kurumsal firmaların iş amaçlı seyahatlerinin de bu sürecin ardından hareketlenmeye başlayacağı öngörüsündeyiz."

Temeller, misafirlerinin seyahat programlarını önce sağlık ve güven düşüncesiyle planlamaya başladıklarını aktararak, "Geldiğimiz noktada Setur olarak yeni dinamiklere hızlıca karşılık verdik ve güven ortamını sağlayabileceğimiz bir yapı kurduk. Önümüzdeki dönemde de teknolojik altyapımızı kullanarak misafirlerimizin güven duydukları seyahati kolayca gerçekleştirebilecekleri alternatifler yaratmaya, dünyamızı daha iyi bir noktaya taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Operasyon, Türkiye, Turizm, Setur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Setur gelecek yıl bireysel seyahatlerde artış bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana "O çocuk senden değil" dedi 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada CHP'li ilçe yöneticisinin dava dosyasında çarpıcı detaylar: Döverek cinsel ilişkiye zorladı Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi
Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu         
12:19
Sokağa çıkma kısıtlamasının saatini karıştıran vatandaş polise yakalandı Sokağa çıkma kısıtlamasının saatini karıştıran vatandaş polise yakalandı         
12:03
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı         
11:32
Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi         
11:15
312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş         
10:48
Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:30
Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar         
10:05
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Kısıtlamayı ihlal eden arkadaşının ceza yemesini izleyen genci, ekipler sokak başında kıskıvrak yakaladı Kısıtlamayı ihlal eden arkadaşının ceza yemesini izleyen genci, ekipler sokak başında kıskıvrak yakaladı         
09:26
Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor         
09:09
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor         
09:01
Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı         
08:33
Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi         
08:14
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti         
03:05
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 13:10:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Setur gelecek yıl bireysel seyahatlerde artış bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei