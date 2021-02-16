Konya'nın Seydişehir ilçesine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırmanın ardından harekete geçen ekipler, şüpheli O.G'nin bulunduğu otobüsü ilçe merkezi girişinde durdurdu.
Otobüsteki O.G. gözaltına alınırken, şüphelinin üzerinden 70 gram eroin ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Seydişehir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika