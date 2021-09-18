Son dakika gündem: SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Son dakika gündem haberine göre ADIYAMAN'da, seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

ADIYAMAN'da, seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Fevzi Özer, yönetimindeki 02 AS 647 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini görünce park ederek itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. Otomobilde maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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