Son dakika gündem: Seyit Torun'dan Bakan Kurum'a: "İbb'nin Tuzla'ya Yaptığı Yatırıma Bir Teşekkür Etmeyip, Orayı Provoke Etmeye Gelenlerin Nezaketsizliğine Sahip Çıkmak...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Tuzla'da düzenlediği programda, AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın konuşmasının ardından çıkan gerginliği eleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a "İBB'nin Tuzla'ya yaptığı yatırıma bir teşekkür etmeyip, orayı provoke etmeye gelenlerin nezaketsizliğine sahip çıkmak ancak size yakışır" karşılığını verdi.

İBB'nin Tuzla'da tamamladığı biyolojik arıtma tesisinin bugünkü açılışında AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın konuşmasının ardından gerginlik yaşandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabında "Her fırsatta özgürlükten, fikir hürriyetinden, demokrasiden dem vuranlar; doğrulardan rahatsız oldukları, fikirlerin ifadesine tahammül edemedikleri için Tuzla Belediye Başkanımıza saldırıyor. Şadi Yazıcı'ya yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Başkanımıza geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bakan Kurum'un paylaşımına tepki gösterdi. Torun, şu açıklamayı yaptı:

"Ne oldu Sn. Bakan? Açılış törenini sabote etme girişiminiz başarılı olamayınca rahatsız mı oldunuz? İBB'nin Tuzla'ya yaptığı yatırıma bir teşekkür etmeyip, orayı provoke etmeye gelenlerin nezaketsizliğine sahip çıkmak ancak size yakışır. Bir kere de doğrunun yanında durun."