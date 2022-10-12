Son dakika gündem: Sezgin Tanrıkulu: Sizin Cumhurbaşkanı'nızın Adı, Her Gün Adliyelerde Mübaşirler Tarafından Çığırılıyor - Son Dakika
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Son dakika gündem: Sezgin Tanrıkulu: Sizin Cumhurbaşkanı'nızın Adı, Her Gün Adliyelerde Mübaşirler Tarafından Çığırılıyor

12.10.2022 21:41

Bir son dakika haberine göre CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ‘sansür yasası’ teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan açılan davaları anımsattı ve “Sizin Cumhurbaşkanı’nızın adı, her gün adliyelerde mübaşirler tarafından çığırılıyor. ‘Davacı, Recep Tayyip Erdoğan. Şikayetçi Recep Tayyip Erdoğan’; böyle bağırılıyor. Ben utanıyorum… 150 bin yurttaşımızla ilgili olarak şikayeti var. Nerede eleştiri hakkı, ifade özgürlüğü” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 'sansür yasası' teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan açılan davaları anımsattı ve "Sizin Cumhurbaşkanı'nızın adı, her gün adliyelerde mübaşirler tarafından çığırılıyor. 'Davacı, Recep Tayyip Erdoğan. Şikayetçi Recep Tayyip Erdoğan'; böyle bağırılıyor. Ben utanıyorum… 150 bin yurttaşımızla ilgili olarak şikayeti var. Nerede eleştiri hakkı, ifade özgürlüğü" dedi.

Kamuoyunda 'sansür yasası' olarak bilinen, basına ve sosyal medyaya yönelik yeni yaptırımlar içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri bugün de sürüyor. Sezgin Tanrıkulu, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan açılan davaları anımsattı. Tanrıkulu, AKP milletvekillerine hitaben, "Sizin Cumhurbaşkanı'nızın adı, her gün adliyelerde mübaşirler tarafından çığırılıyor. 'Davacı Recep Tayyip Erdoğan. Şikayetçi Recep Tayyip Erdoğan'; böyle bağırılıyor. Sizin Cumhurbaşkanı'nızın adı böyle bağırılıyor. Ben utanıyorum. Bir Cumhurbaşkanı'nın adının her gün mübaşirler tarafından 'davacı, şikayetçi' diye anılmasından utanıyorum. İfade özgürlüğü bu. 150 bin yurttaşımızla ilgili olarak şikayeti var. Nerede eleştiri hakkı, ifade özgürlüğü" diye konuştu.

Tanrıkulu, yasa teklifini, "Endişe yasasıdır. Neyin endişesi? Gidiyorsunuz, Abbas yolcu. 8 ay sonra sandık gelecek, gideceksiniz. Bu yasaların tümünü, burada geçse bile yırtıp atacağız. (Elindeki kağıdı yırtarak) Tümünü yırtıp atacağız, aynı böyle" diye eleştirdi.

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Sezgin Tanrıkulu: Sizin Cumhurbaşkanı'nızın Adı, Her Gün Adliyelerde Mübaşirler Tarafından Çığırılıyor - Son Dakika

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