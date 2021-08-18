Son dakika gündem: Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio, misafirperverliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti - Son Dakika

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Türkiye ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Erdoğan ile dün verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bio, paylaşımında "İleri görüşlü ve verimli bir toplantı için Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Ekselanslarına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dost canlısı insanlarına, kaldığımız süre boyunca gösterdikleri sıcak misafirperverlik için minnettarım." ifadelerini kullandı.