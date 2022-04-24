Son dakika gündem: Siirt'te çocuklara "Tim Jandarma" çizgi filmi izletildi - Son Dakika

Siirt'in Kurtalan ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İl Jandarma Komutanlığının destekleriyle köy köy gezerek Jandarma Genel Komutanlığının hazırladığı "Tim Jandarma" isimli çizgi filmini çocuklara izletti.

Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarmanın icra ettiği görevleri anlatabilmek amacıyla hazırlanan "Tim Jandarma" isimli çizgi filmi çocuklarla buluşturuyor.

"Kişisel güvenlik" ve "Suçtan korunma" yöntemleri hakkında bilgilendirmelerin de yapıldığı etkinlikte, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılıyor.