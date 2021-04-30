Son dakika gündem: Siirt'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi... Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belenoluk ve Doğan köyü bölgelerinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın Operasyonu" düzenledi. Arazi taramasında kayalıkların altına gizlenmiş 3 kalaşnikof, LMGK makineli tüfek, 312 fişek ve şarjör, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, 145 gram TNT kalıbı, 40 gram barut, el dürbünü ile muhtelif elektronik ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Operasyon sürüyor.

Son Dakika

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi

Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı

Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı

Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı

Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi

Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek

Demet Şener, 15 yaşındaki kızıyla pozunu paylaştı her gören aynı yorumu yaptı: Sanki annesi değil ablası