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Terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

09.11.2021 15:38

Siirt'te, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla örgütün propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 5 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
Terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
Terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
Terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
Terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
Terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
Terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
Terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Terör, Siirt, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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