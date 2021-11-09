Terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla örgütün propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

"Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç