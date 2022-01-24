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Son dakika gündem: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

24.01.2022 18:26
Son dakika gündem: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatını önlenmek için çalışma yaptı.

Batı Mahallesinde metruk binada yapılan aramada 503 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, şüphe üzerine durdurulan H.U'nun üst aramasında ise satışa hazır bir miktar eroin bulundu.

Gözaltına alınan H.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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