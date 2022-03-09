Son dakika gündem: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

09.03.2022 13:40
Son dakika gündem: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hükümet Bulvarında yapılan uygulamada, durumunda şüphelenerek durdurulan İ.Ü'nün üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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