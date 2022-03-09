Son dakika gündem: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Hükümet Bulvarında yapılan uygulamada, durumunda şüphelenerek durdurulan İ.Ü'nün üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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