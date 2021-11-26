Son dakika gündem: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İnönü Mahallesinde durumundan şüphelenilen 2 kişinin üst aramasında 43 fişek halinde 210 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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