Son dakika gündem: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

07.03.2022 11:47
Son dakika gündem: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce yapılan uygulamalarda üzerlerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilen D.Y, Ş.T. ve R.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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