Son dakika gündem: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerce yapılan uygulamalarda üzerlerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilen D.Y, Ş.T. ve R.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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