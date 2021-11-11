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Son dakika gündem: Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika gündem: Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu

11.11.2021 17:01
Son dakika gündem: Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu

Son dakika haberler: Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yatırımlarla ilgili incelemede bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yatırımlarla ilgili incelemede bulundu.

Hacıbektaşoğlu, Organize Sanayi Bölgesinde yatırımcı firmaları ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Millet Bahçesi, Güres Caddesi ve kent girişlerindeki polis kontrol noktalarında devam eden inşaat çalışmalarını da denetleyen Hacıbektaşoğlu, çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çevre yolu kavşağında yapılan peyzaj ve çevre düzenlemesi hakkında bilgi alan Hacıbektaşoğlu, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve daha yaşanabilir Siirt için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Son dakika gündem: Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu
Son dakika gündem: Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu

Osman Hacıbektaşoğlu, Yatırımcı, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu - Son Dakika


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