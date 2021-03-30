Son dakika gündem: Silahlı kavgada yaralandı, 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Son dakika gündem: Silahlı kavgada yaralandı, 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
30.03.2021 11:11
Son dakika haberleri... ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde silahlı kavgada yaralanan Hüseyin Uslu (44), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde silahlı kavgada yaralanan Hüseyin Uslu (44), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, geçen hafta cuma günü Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada, kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Mahsum Yetkin (20), Fatma Yetkin (55) ve Hüseyin Uslu'ya isabet etti. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Uslu, yoğun bakım ünitesinde bu sabah hayatını kaybetti. Uslu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, olayla ilgili polisin gözaltına aldığı 4 kişinin emniyetteki sorgusu ise sürüyor.
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