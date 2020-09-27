Son dakika gündem: Silifke'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu satıcısı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticari yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Say Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen H.S'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada bir miktar bonzai ele geçirildi.