Son dakika gündem: SİLOPİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 1 YARALI - Son Dakika
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Son dakika gündem: SİLOPİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 1 YARALI

15.10.2022 12:34

Son dakika gündem haberi... ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şehit Harunboy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Reşit Karahan (44) ve F.H. (42) pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Reşit Karahan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karahan'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Hastanede tedavisi süren F.H.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Cinayet şüphelisi S.C., kullandığı pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. soruşturma sürdürülüyor.

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Son dakika haberi... SİLOPİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 1 YARALI Son dakika haberi... SİLOPİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 1 YARALI Son dakika haberleri! Silopi'de akrabalar arası silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı Son dakika haberleri! Silopi'de akrabalar arası silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Kaynak: DHA

Silopi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: SİLOPİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: SİLOPİ'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 1 YARALI - Son Dakika
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