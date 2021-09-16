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Son dakika gündem: Sinema - Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası - Son Dakika

Son dakika gündem: Sinema - Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası

16.09.2021 09:48

Son dakika haberi: Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası filminin fragmanı - "Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası" Logan Miller, Taylor Russell, Isabelle Fuhrman, Indya Moore ve Holland Roden'in rol aldığı "Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası filminin fragmanı - "Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası"

Logan Miller, Taylor Russell, Isabelle Fuhrman, Indya Moore ve Holland Roden'in rol aldığı "Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Adam Robitel'in yönetmen koltuğunda oturduğu film; kendilerini ölümcül bir labirentin içerisinde hapsedilmiş bir şekilde bulan altı kişinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Senaryosu Will Honley, Maria Melnik, Daniel Tuch ve Oren Uziel imzası taşıyan filmin hikayesi Christine Lavaf ve Fritz Bohm'a ait.

Son dakika gündem: Sinema - Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası
Son dakika gündem: Sinema - Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası
Son dakika gündem: Sinema - Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası
Son dakika gündem: Sinema - Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası

Holland Roden, Logan Miller, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Sinema - Ölümcül Labirent: Şampiyonlar Turnuvası - Son Dakika


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