Son dakika gündem: Sinop Atatürk Devlet Hastanesinin hizmet rolü A2 sınıfına yükseltildi - Son Dakika

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinin hizmet rolü, Sağlık Bakanlığınca A2 sınıfına yükseltildi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, hastane binasında düzenlediği basın toplantısında, Sinop Atatürk Devlet Hastanesinin hizmet rolünün A2 sınıfına yükselmesinin sağlık alanında vatandaşlara bazı kolaylıklar getireceğini söyledi.

A2 sınıfı rolüyle hastanede uzman hekim ve yan dal uzman hekim sayısının artacağını vurgulayan Maviş, yoğun bakım yatak kapasitesinde de artış olacağını dile getirdi.

Yeniliklerle il dışına yapılan hasta sevklerinin azalacağını ifade eden Maviş, "Ayrıca tam donanımlı 3. seviye acil servis hizmeti verilecek ve bu alanda zaman içerisinde hastanede 4 ana branşta 24 saat hizmet veren ve sürekli nöbet tutan uzman hekim olması sağlanacaktır. Hastanemizin A2 sınıfı rolüne yükseltilmesinde emeği geçen başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere herkese teşekkür ederiz." dedi.