Son dakika gündem: Sinop'ta 48 kişi karantina yurtlarına yerleştirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Sinop'ta 48 kişi karantina yurtlarına yerleştirildi

03.11.2020 15:03
Son dakika gündem: Sinop'ta 48 kişi karantina yurtlarına yerleştirildi, System.String[]

Son dakika haberler... Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 48 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi.

Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 48 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi.

Kentte, Kovid-19 vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerce yapılan denetimlerde, karantina kurallarını ihlal ederek evden çıktıkları tespit edilen kişiler ile bir futbol kulübünün sporcularının da aralarında bulunduğu 48 kişi, KYK yurtlarına yerleştirildi.

Söz konusu kişilerden bazılarının test sonuçlarının pozitif çıktığı, bir kısmının ise pozitif vakalarla temaslı olmaları nedeniyle karantinada tutuldukları belirtildi.

Yurtlar Kurumu, Kredi, Sinop, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Sinop'ta 48 kişi karantina yurtlarına yerleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları 99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'ın Elif'le alakalı paylaşımı yürek yaktı Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve BİM'in Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım İzmir'de ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Azerbaycan ordusu, Hocalı katliamının başrolündeki Ermeni komutanı ağır yaraladı Azerbaycan ordusu, Hocalı katliamının başrolündeki Ermeni komutanı ağır yaraladı         
14:52
Schalke yöneticisi, Milan'ın Ozan Kabak için teklif yaptığını söyledi Schalke yöneticisi, Milan'ın Ozan Kabak için teklif yaptığını söyledi         
14:38
Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı         
14:24
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi         
14:12
Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı         
13:50
Türkiye'yi mutluluktan ağlatan Minik Ayda dünya basınında: Kurtuluşu bir mucize Türkiye'yi mutluluktan ağlatan Minik Ayda dünya basınında: Kurtuluşu bir mucize         
13:34
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu         
12:57
ABD Başkanı Trump seçim meydanlarındaki dans görüntülerini paylaşıp oy istedi ABD Başkanı Trump seçim meydanlarındaki dans görüntülerini paylaşıp oy istedi         
12:44
Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti         
12:16
Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı         
12:06
Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek         
11:57
Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak         
11:34
Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü         
11:03
Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu         
10:42
Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim         
10:23
Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak         
09:43
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 15:07:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Sinop'ta 48 kişi karantina yurtlarına yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei