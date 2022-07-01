Tartışmanın ardından anne ve babasını darbeden Y.B, daha sonra evden ayrıldı. Yaşlı çift, komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Sinop'ta anne ve babasını darbeden kişi tutuklandı - Son Dakika

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