Son dakika gündem: Sinop'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Sinop'un Durağan ilçesi Boyabükü köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, salgının kontrol altına alınıp virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alınan köyün giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan, alınan kararlara uymaları istenerek aksi davranışta bulunanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.