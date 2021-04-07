Son dakika gündem: Sinop'ta mahkemede ifade verirken kalp krizi geçiren aile hekimi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sinop'un Boyabat ilçesinde mahkemede kalp krizi geçiren aile hekimi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçede görev yapan aile hekimi Süleyman Sabri Tazkır (54), bir davadan dolayı Boyabat Adliyesine gitti.

Duruşma salonuna giren Tazkır, ifade verdiği sırada fenalaştı.

Adliyeye çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Tazkır, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Tazkır'ın öldüğünü öğrenen yakınları ile sağlık çalışanları üzüntü yaşadı.