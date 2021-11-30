Son dakika gündem: Sinop'ta Rus donanması baskınında şehit düşen askerler anıldı - Son Dakika

Sinop'ta, 30 Kasım 1853'teki Rus donanması baskınında şehit düşen askerler anıldı.

Sinop Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen anma törenine, Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, günün anlam ve önemine yönelik konuşmalarla sona erdi.

Bir hafta boyunca sürecek anma etkinliklerinde kentte çeşitli programlar düzenlenecek.