Son dakika haberi... Sırbistan, Mısır'la askeri iş birliğini geliştirmek istiyor - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sırbistan, Mısır'la askeri iş birliğini geliştirmek istiyor

20.07.2022 15:00

Son dakika haberler... Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile düzenlenen ortak basın toplantısında Mısır ile askeri iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade ederek birbirlerine önerecekleri çok şey olduğunu vurguladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile düzenlenen ortak basın toplantısında Mısır ile askeri iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade ederek birbirlerine önerecekleri çok şey olduğunu vurguladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da resmi temaslarda bulunan Sisi, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan ve Mısır arasındaki ilişkilerin çok daha güçlü olması gerektiğine işaret eden Sisi, Vucic ile Filistin, Libya ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Sisi, Mısır'ın her türlü sorunun barış ve anlaşma yoluyla çözülmesi gerektiğine inanan bir ülke olduğunu söyleyerek bunun, Ukrayna'daki kriz için de geçerli olduğunu ifade etti.

Vucic de bugünkü ziyaretle iki ülke ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini vurgulayarak "Sisi, perşembe günü Sırbistan'ın sahip olduğu silahların tanıtımına katılacak. Mısır ile askeri anlamda da iş birliği yapabileceğimizi düşünüyorum çünkü saklayacak bir şeyimiz yok. Karşılıklı birbirimize önerecek çok şeyimiz var." dedi.

Sisi'nin ziyaretinin "tarihi" olduğunu belirten Vucic, Mısır ile iş birliğini genişletmek adına çok sayıda protokol imzalandığını kaydetti.

İki lider ayrıca karşılıklı stratejik ortaklık bildirimi kapsamında 13 iş birliği protokolü imzaladı.

Basın toplantısının ardından Sisi ve Vucic, Sırbistan-Mısır İş Forumu'nun açılışına katılırken Vucic, Sisi'ye Sırbistan Devlet Nişanı takdim etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sırbistan, Mısır'la askeri iş birliğini geliştirmek istiyor - Son Dakika

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