Son dakika gündem: Şırnak'ta 2 çoban silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika gündem: Şırnak'ta 2 çoban silahla vurulmuş halde ölü bulundu

04.05.2022 17:10
Son dakika gündem: Şırnak'ta 2 çoban silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre Şırnak'ın İdil ilçesinde 2 çoban, hayvan otlattıkları yerin 2 kilometre ilerisinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Şırnak'ın İdil ilçesinde 2 çoban, hayvan otlattıkları yerin 2 kilometre ilerisinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede Yeni Mahalle'de yaşayan ve çobanlık yapan Hüseyin Öner (44) ve Ömer Kaya (41) sabah hayvanlarını otlatmak için evden çıktı.

Aileleri iki çobandan haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekiplerince başlatılan, köy sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucu Öner ve Kaya, hayvanlarını otlattıkları yerin 2 kilometre ilerisinde Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasındaki mağaralar bölgesinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Cesetler otopsi için İdil Devlet Hastanesine gönderildi.

Güvenlik güçlerince bölgede çalışma başlatıldı.

Soruşturma sürüyor.

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Ömer Kaya, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Şırnak'ta 2 çoban silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika


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